Trafikuan rreth 4 milionë euro kokainë, kush është shqiptari nga Vlora i arrestuar në Spanjë

Prokuroria e Asturias kërkon 15 vjet burg për një ushtar peruan të cilin e akuzon se drejtonte një rrjet që tentoi të fuste 72 kilogramë kokainë në Spanjë të fshehur në një anije që ankorohej në Portin e Avilés. Plani i rrjetit të dyshuar kriminal ishte të nxirrte drogën duke përdorur zhytës.



I akuzuari do të përdorte pajisje zhytjeje për të hyrë në anije, por Policia kishte marrë informacione për qëllimet e tij, zëvendësi drogën me një substancë tjetër dhe e arrestoi në plazh.

Kështu thuhet në aktakuzën e nënshkruar nga Ministria Publike, e cila drejtohet edhe ndaj tre personave të tjerë, dy peruanë dhe një shqiptar i quajtur Auron Dule nga Vlora, të cilët ishin pjesë e të njëjtit grup. Ngjarjet kanë ndodhur në orët e para të datës 12 mars 2020 dhe gjyqi ndaj të gjithëve do të zhvillohet duke filluar nga 22 nëntori para Gjykatës lokale.

Siç është raportuar nga Prokuroria në një deklaratë, drejtuesi i dyshuar i rrjetit, i lindur në vitin 1989 në Lima, qëndronte në mënyrë të parregullt në Spanjë, pasi u dëbua me urdhër të vitit 2021, për një periudhë dhjetëvjeçare. E njëjta gjë ndodh me pjesën tjetër të anëtarëve të rrjetit.

“I pandehuri 1 ishte personi që drejtonte grupin dhe personi përgjegjës për operacionin. Ai ishte i ngarkuar me përgatitjen e logjistikës së nevojshme dhe drejtonte dhe koordinonte detyrat e anëtarëve të tjerë të organizatës. (… Me profesion është ushtarak, me njohuri të gjera në operacionet nënujore ”, thuhet në dosjen e Prokurorisë.



Sipas Prokurorisë, drejtuesi i dyshuar “ndërmori hapat e nevojshëm për të vendosur, së bashku me anëtarët e organizatës së tij, dy çanta me 60 pako me një substancë në pjesën e përparme të anijes. Pakot rezultuan të ishin kokainë”.

Anija u largua nga porti i Callao në Lima dhe u ankorua në Portin e Avilés dhe bëri një ndalesë në Anchorage Balboa (Panama). “Më pas, dhe për të përgatitur logjistikën e nevojshme për të rikuperuar drogën nga anija, i pandehuri udhëtoi me avion nga Peruja në Paris . Ai bëri një ndalesë në Amsterdam, më pas hyri në Spanjë me një mjet të panjohur transporti dhe mbërriti në Katalonjë. ku është takuar me një tjetër prej të pandehurve”, rrëfen akuza.

Sipas rrëfimit të Prokurorisë, të dy “kryen përgatitjet e nevojshme për të gjetur strehim për pjesën tjetër të anëtarëve të organizatës dhe për të siguruar mjete transporti me të cilat do të udhëtonin”. Konkretisht, në muajin shkurt 2020, ata morën me qira një shtëpi pushimi në Avilés dhe dy automjete online. Nga ana tjetër, ata do të kishin marrë pajisje zhytjeje. Pas kësaj, katër të akuzuarit ishin takuar në Avilés, ku prisnin mbërritjen e anijes. “Të pandehurit 3 dhe 4, në një nivel më të ulët, iu besua detyra për të rikuperuar lëndët narkotike nga anija për t’i futur në Spanjë dhe për t’ua dorëzuar dy të mëparshmëve. Ata vepronin gjithmonë nën urdhrat e tyre. Pasi puna u krye u desh të ktheheshin në vendin e tyre të origjinës, përkatësisht Shqipëri dhe Peru. Të dy janë zhytës ushtarakë, me njohuri të gjera në operacionet nënujore”, detajon Prokuroria.

Megjithatë, operacioni i trafikut të drogës u godit nga policia. Autoritetet ushtarake të Panamasë ishin në dijeni të ekzistencës së ngarkesës ilegale në anije, falë një njoftimi nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara kundër Drogës (DEA).

Për këtë arsye, ata kontaktuan Prokurorinë e Lartë të Drogës të Panamasë, me qëllim kryerjen e një operacioni të fshehtë dhe identifikimin e përgjegjësve të trafikut. Përveç kësaj, ata e ndryshuan kokainën me një substancë që ishte e padëmshme për shëndetin dhe vendosën një sistem GPS në të për të kontrolluar lëvizjet. Më në fund, tre nga katër të akuzuarit u arrestuan në plazhin e Pekes, në Zeluan, pranë plazhit San Balandrán, në komunën e Avilés.

Operacioni policor u krye në koordinim me Prokurorinë Kundër Drogës pranë Gjykatës Kombëtare dhe Njësinë kundër Krimit të Organizuar (UDYCO) të Policisë Kombëtare. Të gjithë të arrestuarit ndodheshin në mënyrë të parregullt në Spanjë, pasi ata ishin subjekt i një urdhri dëbimi për dhjetë vjet, të njoftuar në vitin 2021.

I pandehuri 2, për të cilin Prokuroria kërkon edhe 15 vite burg dhe pagesën e dëmit të shkaktuar në makinën e patrullës, ishte ngarkuar të ndihmonte drejtuesin e rrjetit për të koordinuar lëvizjet e lëndës narkotike. Për të pandehurit 3 dhe 4, Prokuroria kërkon dhjetë vjet burg.

Vlera në tregun e paligjshëm të drogës që të pandehurit synonin të futnin në Spanjë është 2,560,537 euro në rast se shitja ka ndodhur me kilogramë dhe 4,459,694 euro në rast se shitja do të ishte me gramë”, thuhet në dosjen hetimore.