Trafiku i kokainës/ Harta ku lëvizte grupi kriminal i Durrësit, hetimet zbuluan edhe korrupsionin e zv/ministres

Gjithçka nisi nga një çantë shpine e braktisur në buzë të autostradës. Disa trafikantë droge në arrati e kishin hedhur nga dritarja e makinës, teksa një automjet policie i kishte pikasur.

Ata e flakën çantën, por më pas, duke menduar se ia kanë “hedhur” policisë, u kthyen në vendin ku ishte droga. Çantë me dy pako kokaine 1 kg e ruante fshehtas policia. Dy shqiptarët u kapën!

Operacioni Ky episod do të ndodhte 6 vjet më parë, ndërkohë u bë me dije se që prej asaj dite, hetimi vendas iu vu pas grupit kriminal duke tentuar të bashkëpunojnë me hetimin shqiptar.

Që nga ajo kohë, gjatë të cilës u zhvillua një hetim midis Italisë dhe Shqipërisë për trafikun e drogës mes dy vendeve, i cili përfundoi me një bilanc prej 119 personash të arrestuar dhe 26 të shpallur në kërkim. Operacioni i fundit u zhvillua në agun e së enjtes, me ekzekutimin e 43 masave të sigurimit dhe sekuestrimin e pasurisë prej 4.068.340 euro.

Në zonën e Bergamos, u kapën 8 tregtarët shqiptarë të drogës të cilët u arrestuan konkretisht në Terno, Azzano, Ponte San Pietro, Albano, Sarnico, Dalmine, Stezzano (ku u gjet edhe një pistoletë) plus një i teti që jeton në Monasterolo, por u kap në Breshia.

POZITA NË ORGANIZATË E SHQIPTARËVE

Sipas hetimit italian mësohet se këta persona konsiderohen të kalibrit mesatar në organizatë, të cilët shpesh ndërronin akomodimin. Ata ishin të aftë të lëviznin kilogramë drogë dhe të furnizonin me drogë të gjithë zonën që kishin marrë përsipër. Një hetim ishte zhvilluar nga ato dy pako të braktisura përgjatë autostradës, e cila bëhej gjithnjë e më komplekse nga faza në skenë.

Skuadra e Financave të Breshias ka nisur nga identifikimi i furnitorit me bukë, që në mars të 2017-s, duke konstatuar se drogën e sillte nga Shqipëria. Prandaj, dy rafineri të kokainës dhe heroinës ishin identifikuar në Kremona dhe Milano, ku droga arriti deri në 90% dhe më pas shpërndarja u pre.

Autoritetet italiane saktësojnë se si në zinxhir, kishim kaluar nga një zbulim në tjetrin: kishim mbërritur te një grup tjetër kriminal prej katër vëllezërish shqiptarë që banonin në Palazzolo sull’Oglio, prej andej te një trafikant kokaine mes Bergamos, Milanos dhe Trentos dhe më pas te dy vëllezër të tjerë që drejtonte tregtinë e kokainës.

Në atë fazë, hetuesit kishin ndërhyrë kur njëri prej tyre, në Terno d’Isola, sapo i kishte dorëzuar dy kilogramë kokainë një marokeni, të cilit i ishin gjetur 100 mijë euro cash.

Sisteme gjeniale të fundeve të dyfishta ishin zbuluar në makina me motor të madh në të cilat fshihej droga: njëra ishte në harkun e rrotës, një pas targës dhe hapej me një goditje të vendosur nën timon, një e treta që zhbllokohej vetëm me përdorimin e një magneti.

HETIMI DERI NË SHQIPËRI

Prandaj hetimi u zgjerua gjithnjë e më shumë dhe që nga viti 2018 ai ishte i koordinuar nga një ekip i përbashkët hetimor mes Prokurorisë së Bergamos (me prokurorin Claudio Marchisio) dhe autoritetit gjyqësor shqiptar.

Me gjithë vështirësitë e shkaktuara ndërkohë nga ndalesa e gjatë e shkaktuar nga pandemia, hetuesit e të dy vendeve kanë zbuluar kështu një shoqatë kriminale shqiptare të përbërë nga njëzet e një persona që menaxhonin trafikun e drogës drejt Italisë Veriore (një nga këto grupe merrej, për shembull, me sheshin e trafikut të drogës në zonën e Rogoredos), por nga këtu edhe në Zvicër dhe Gjermani.

Në Shqipëri ka pasur edhe arrestime për korrupsion të ish-zëvendësministres së Brendshme Rovena Voda dhe një prokuror. Komploti kriminal u krijua vetëm për prirjen shqiptare, ndërsa ata që vepruan në Itali i kryenin furnizimet nga ata që i gjenin në dispozicion.

Vlerësimi përfundimtar i operacionit parashikon ekzekutimin e 119 masave paraprake, sekuestrimin e mbi 120 kilogramë kokainë të prodhimit holandez dhe 15 kilogramë heroinë (të dyja shumë e pastër), 92 kilogramë hashash dhe 129 kilogramë marijuanë, farat e së cilës u importuan në Itali për kultivim në serra në dy ferma në Mantua dhe Modena.

Gjithashtu janë sekuestruar pasuri dhe burime financiare në total 5 milionë euro. “Bergamo konfirmohet si një nga udhëkryqet e drogës edhe për destinacione të tjera – komenton zëvendësprokurorja e Bergamos, Maria Cristina Rota – Operacioni ka një rëndësi të madhe nga pikëpamja numrash, por e rëndësishme ishte një bashkëpunim mes dy vendeve të ndryshme me një shkëmbim të vazhdueshëm informacioni. Kjo është e rëndësishme, sepse trafikantët e drogës nuk kanë barriera”./Panorama