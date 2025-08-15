Trafikonte armë zjarri drejt Italisë, Gjykata e Lezhës lë në burg Françesk Mecajn
Gjykata e Lezhës ka vendosur arrest pa afat për Françesk Mecajn, 30-vjeç, i arrestuar pak ditë më parë në Malësi të Madhe, nën dyshimin e trafikimit të armëve dhe municioneve drejt Italisë. Arrestimi i tij u bë i mundur pas indicieve që mbërritën nga autoritetet italiane, konkretisht nga Guardia di Finanza.
Burime bëjnë me dije se Mecaj kishte futur armë zjarri në një valixhe me qëllim transportimin drejt Italisë. Nga hetimet rezulton se më 16 korrik ai kontaktoi administratorët e një linje autobusi me një numër italian për të dorëzuar valixhen, duke pretenduar se përmbante ushqime. Dorëzimi u realizua në Milot dhe u filmua nga kamerat e sigurisë.
Tre javë më pas, ai tentoi përsëri transportimin, por furgoni u ndalua nga autoritetet italiane, ku u kapën 5 armë kallashnikov, 5 krehëra dhe 356 fishekë. Në pranga përfunduan dy shoferët shqiptarë që kishin transportuar valixhet në Itali, Arian Deda dhe Eltion Muça.
Gjykata e Lezhës ka vlerësuar të ligjshëm arrestimin e Mecajt, i cili rezulton me precedent penal. Materialet hetimore janë në vijim për veprime të mëtejshme nga Prokuroria e Lezhës.