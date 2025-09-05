Trafikoi 11 tonë kokainë në Evropë, arrestohet në Republikën Dominikane shqiptari Soni Pepa
Arrestohet 40-vjeçari Soni Pepa në Republikën Dominikane pasi ishte shpallur nga SPAK në kërkim ndërkombëtar për trafik droge.
Sipas mediave vendase, shqiptari Pepa u ndalua më 3 shtator në Santo Domingo, dhe akuzohet si pjesë e një grupi kriminal që vepronte në disa vende të Evropës dhe Amerikën e Jugut.
Soni Pepa dyshohet se eshte i përfshirë me një ngarkesë prej 11 tonësh kokainë, 600 kg prej të cilave u sekuestruan në Roterdam të Holandës midis 7 dhe 8 nëntorit 2020.
Ai akuzohet gjithashtu për financimin e blerjes së 10 kilogramëve të tjerë në të njëjtin qytet.
Ngarkesa e përmendur u nis nga porti i Villetas, në Paraguai, me destinacion portin e Antverpit, në Belgjikë.
Në momentin e ndalimit, Pepës iu gjetën një pasaportë shqiptare, disa dokumente italiane si dhe pesë telefona celularë të koduar dhe para në dorë.