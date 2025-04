Trafikanti turk i arrestuar në Rinas, ankesës Prokurorisë: Më mbajnë të izoluar, nuk flas dot as me familjen!

Turku Nihat Ozbek, i cili u arrestua në Rinas nën dyshime si drejtues i një organizate të trafikut të heroinës, i është drejtuar me një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë dhe Komitetit të Helsinkit, ku kërkon verifikimin e kushteve të ambienteve të paraburgimit ku po mbahet i izoluar.

“Gjatë kohës që jam në paraburgim, më mbajnë të izoluar , pa pasur mundësi komunikimi me askënd, duke më bërë presion. Ndihem në një gjendje të rënduar psikologjike për shkak të kësaj situate”, shprehet ai.

Ai është i izoluar në “Burgun 313” në Tiranë dhe në kërkesën drejtuar këtyre institucioneve, është shprehur se po i shkelen të drejtat themelore në qeli.

“Që nga momenti që jam vendosur në këtë institucion, jam trajtuar në mënyrë të diskriminuar. Nuk mund të komunikoj me familjen time përmes telefonit apo Skype-it, nuk më lejohet të marr ushqim nga jashtë, as të kem takime me familjen time. Kam gruan e sëmurë dhe dy fëmijë me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, para një jave më ka ndërruar jetë babai dhe nuk më lejuan të jap lamtumirën e fundit”, shkruan ai.

57-vjeçaeri Nihat Ozbek u arrestua më 23 nëntor 2024 në Rinas pasi kërkohej nga Gjermania, ku ka dalë në Aplikacionin Sky ECC si i dyshuar në trafik droge.