Trafikantë kokaine familjarisht/ Dënohen dy të rinjtë shqiptarë dhe prindërit e tyre në Belgjikë

Katër anëtarë të një familjeje shqiptare janë dënuar nga gjykata e Bruges në Belgjikë, pasi ishin pjesëtarë të një bande kriminale, që trafikonte lëndë narktoike.

Rasti u zbulua nga Operacioni “Sky”, në të cilin më shumë se një miliard mesazhe të koduara nga mjedisi kriminal u deshifruan disa vite më parë.

Djali i madh i familjes, i cili u dënua me 7 vite burg, rezultoi se luante një rol kyç në trafikun e të paktën 958 kilogramë kokainë, me një vlerë totale prej gati 29 milionë eurosh. I riu transportonte deri në 200 kilogramë kokainë në të njëjtën kohë për një grup që vepronte nga katër prona me qira në Antwerp.

Nga ana tjetër, vëllai i tij i vogël u dënua me 2 vjet burg me kusht, babai i tij dhe nëna secili morën nga 1 vit burg me kusht.

Policia ka gjetur jo më pak se 56 mijë euro para cash dhe sasi të shumta kokaine në shtëpinë e familjes shqiptare.