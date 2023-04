"Trafik me pronat" në Tiranë, qytetari denoncon agjencinë imobilare

Agjencite imobilare kane mbire si kerpurdhat pas shiut ne Tirane, ne pergjigje te zhvillimit te vrullshem te industrise se pronave dhe te ndertimit ne kryeqytet.

Nderkohe qe shume prej ketyre subjekteve, jane ne fakt nje keshillues dhe analizues i mire per klientin dhe tregun, ka edhe shembuj negative, per sjellje jo korrekte, mashtruese dhe jo transparente me qytetaret.

I tille duket se eshte edhe rasti qe denoncon nje qytetar me ane te nje komunikimi me redaksine:

Pershendetje!

Dua te denoncoj nje person me numer telefoni: +355 67 400 4733 e identifikuar si "Ana Reone", te pakten sipas regjistrimit ne WhatsApp.

Ky person me ka shkruar SMS tri dite me pare ne lidhje me nje apartament te cilin e kam nxjerre me qera ne Tirane, permes nje njoftimi te publikuar ne daten 13 prill 2023. Me tha se kishte nje klient te interesuar dhe kerkoi informacione e foto shtese, duke me bere te ditur se do me gjente qeraxhi per nje afat 1 vjecar dhe per kete me kerkoi si pagese qerane e nje muaji.

I thashe qe ishte shume kjo pagese dhe negociuam per uljen e saj, dhe gjithashtu i shpjegova se informacionet e nevojshme per pronen bashke me fotot, ishin publikuar tek njoftimi megjithate kembenguli dhe une i dergova disa foto.

Sic po ju dergoj edhe komunikimin me te ne Whatsapp, ia kam bere te qarte se nuk kishte autorizim per publikimin e fotove qe i nisa, por vetem per ti ndare ato me klientin e interesuar per pronen.

Pavaresisht se me tha ne fillim qe kishte nje klient, "Ana Reone" nuk konkretizoi asgje ne lidhje me sa tha, dhe une nuk u mora me gjate me te.

Diten e sotme, me 27 prill 2023 teksa po monitoroja faqet e njoftimeve, shikoj apartamentin tim te nxjerre ne nje njoftim tjeter me te cilin nuk kisha asnje lidhje.

Tek ai njoftim, ishte vendosur nje numer telefoni tjeter, konkretisht numri: +355 69 880 3322, qe sigurisht nuk eshte i imi.

I telefonova dhe pasi hapi telefonin, mesa duket me njohu nga zeri, nuk u pergjigj dhe e mbylli.

Kreva verifikimet e mia, dhe me rezultoi se numri i perkiste kompanise imobiliare RE ONE me adrese ne Tirane.

Hyra menjehere tek faqja e tyre zyrtare ne Facebook, dhe ju shkruajta duke ju thene qe nuk kishin anje leje apo miratim nga une per ta ripublikuar njoftimin. Asnje pergjigje.

Perfundimisht u detyrova ti shkruaj faqes se njoftimeve per heqjen e shpalljes dhe ata vepruan, pasi me kerkuan dokumentet qe provonin faktin se isha pronari i shtepise.

Pra per shkak te punes "profesionale" te agjenteve te kesaj kompanie, perfundova duke dhene llogari e shpjegime per pronen time.

Shpresoj shume qe pronaret e kesaj agjencie imobiliare dhe pronaret e saj te veprojne menjegere pasi te mesojne kete rast flagrant mashtrues dhe jo profesional.

Keta lloj agjentesh hyjne ne komunikim dhe premtojne se kane kliente te interesuar, marrin fotot dhe me pas kopjojne njoftimin e shpallur me heret nga pronari dhe e dublojne ate duke i prishur pune e duke mashtruar edhe qytetaret e interesuar, vetem e vetem per perfitim personal. Nje perfitim qe nuk kane si ta arrijne pasi ne cdo rast personi te interesuar serish jane te detyruar te kontaktojne me mua pronarin e apartamentit i cili ne kete rast u ka "hequr vizen" pasi pervec denoncimit nuk mund te kete asnje mardhenie tjeter me ta.

Redaksia u perpoq disa here te komunikonte me agjencine ne fjale per nje reagim apo shpjegim te tyre ne lidhje me denoncimin por komunikimi me ta ishte i pamundur