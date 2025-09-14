Trafik i rënduar në rrugët e Lezhës, radhë kilometrike automjetesh
Pasditja e kësaj të diele shtatori është shoqëruar me trafik të rënduar në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës.
Largimi i pushuesve që kanë kaluar fundjavën në bregdetin e Shëngjinit dhe Velipojës ka sjellë kaos në qarkullim, duke shkaktuar vonesa të gjata për drejtuesit e mjeteve.
Situata më problematike paraqitet në aksin që lidh Shëngjinin me superstradën, si dhe në segmentin Balldren–Milot, ku prej disa orësh janë krijuar radhë kilometrike automjetesh.
Ndërkohë, policia rrugore është dislokuar në disa pika të këtyre akseve, me qëllim menaxhimin e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit.