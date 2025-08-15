LEXO PA REKLAMA!

Trafik i rënduar në Fushë Milot–Lezhë, makinat bllokohen mbi dy orë

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 14:36
Aktualitet

Trafik i rënduar në Fushë Milot–Lezhë, makinat

Një ngarkesë e madhe trafiku ka paralizuar autostradën Fushë Milot–Lezhë–Shkodër për më shumë se dy orë. Autoritetet bëjnë me dije se situata është përkeqësuar nga mbyllja e urës së vjetër të Milotit, që sipas inspektimeve aktuale rrezikon shembjen.

Drejtuesit e mjeteve detyrohen të përdorin vetëm një itinerar për të kaluar në këtë nyje kyçe të qarkullimit, duke shkaktuar vonesa të konsiderueshme për ata që udhëtojnë drejt veriut dhe bregdetit të Adriatikut.

