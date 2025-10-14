LEXO PA REKLAMA!

Trafik i rënduar dhe kaos, ndërpriten punimet në autostradën Tiranë-Durrës

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 15:16
Aktualitet

Trafik i rënduar dhe kaos, ndërpriten punimet në autostradën

Punimet në aksin Vorë–Ura e Dajlanit janë ndërprerë përkohësisht, pas kaosit të krijuar ditën e djeshme në trafik, ku mjetet u bllokuan për orë të tëra në radhë kilometrike.

Gazetarja e Vizion Plus, Mimoza Ibra bën me dije se aktualisht është në diskutim një plan i ri për rinisjen e punimeve, në mënyrë që ato të kryhen pa penguar ndjeshëm qarkullimin dhe për të shmangur përsëritjen e situatës së njëjtë kaotike.

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) është në bisedime me Policinë Rrugore për të gjetur një zgjidhje alternative që do të lejojë vijimin e punimeve pa krijuar bllokime masive në qarkullim.

Rinisja e punimeve pritet të bëhet vetëm pas miratimit të një plani të ri të menaxhimit të trafikut./vizionplus

