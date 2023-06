Toka nuk gjen qetësi, shteti fqinj tronditet nga tërmeti (Epiqendra+Magnituda)

Një tërmet i fortë ka goditur mbasditen e sotme Greqinë. Sipas institutit të sizmiologjisë, forca e tërmetit ka qenë me magnitudë 4.8 e shkallës Rihter, ndërsa epiqendra ka qenë pranë zonës së Lokrida Fthiotidës. Lëkundjet u ndjenë veçanërisht në Athinë.

Sipas Institutit Gjeodinamik, lëkundjet kanë ndodhur 13 km në jugperëndim të Atalantit, ndërsa thellësia fokale ka qenë 13.6 km.

Kjo goditje u pasua nga dy më të vogla brenda më pak se 10 minutash. E para ishte 2,5 Rihter 9 km në VP të Orchomenos dhe e dyta 2,6 Rihter 5 km JP të Atalantit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në deklaratën e tij për tërmetin e sotëm, presidenti i OASP-së, Efthymios Lekkas, theksoi se: “Është afër Atalantit, por nuk lidhet me thyerjen e Atalantit. Ka një histori me një tërmet me magnitudë 7 ballë. Kemi të bëjmë me një gabim nga ana e brendshme, Orchomenos dhe Amphikleia dhe jo nga gjiri Eube. Një magnitudë e ngjashme është prodhuar nga një tërmet në vitin 2013.

Ai është ndjerë në zonën e gjerë deri në Athinë. Duhet të shohim evolucionin e fenomenit. Më pas do të shohim se cili defekt është i lidhur me këtë dridhje. Ka ardhur nga një çarje që është të paktën 20 kilometra nga Atalanti. Gabimet në Amphikleia dhe Orchomenos mund të prodhojnë dridhje prej 5 Rihter”.

Raporti euromesdhetar jep lëkundjen me magnitudë 4.9 Rihter me një epiqendër 17 km në jug-jugperëndim të Livadias dhe një thellësi fokale prej 2 km.