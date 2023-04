Tmerr në Fier/ 26-vjeçari abuzon me të miturën, policia zbardh detaje

Një 26-vjeçar është arrestuar pasi akuzohet se ka përdhunuar një të mitur.

Ngjarja ka ndodhur në Mallakastër, ku shtetasi me iniciale D.M, akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një të mitur 15-vjeçare.

Po ashtu, pas arrestimit, policia i ka gjetur 26-vjeçarit në banesën e tij një armë gjahu, e cila ishte pa leje.

Policia vendore informon se ‘sSpecialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër ndaluan shtetasin D. M., 26 vjeç, banues në Mallakastër, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me 1 shtetase të mitur 15 vjeçe.

Gjatë kontrollit të banesës së 26-vjeçarit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë gjahu, që e mbante pa lejen përkatëse’.