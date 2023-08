Tjetërsoi disa toka bujqësore, arrestohet zyrtari në Tiranë, në pranga dy të tjerë

Tre persona, të akuzuar për vepra të ndryshme penale, janë arrestuar ditën e sotme në Tiranë.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se është arrestuar një 59-vjeçar, me detyrë Specialist i zyrës së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, pasi dyshohet se nëpërmjet dokumentacioneve dhe formularëve të falsifikuar, ka tjetërsuar disa toka bujqësore në fshatin Bastar i Mesëm, Zall-Bastar, Kamëz.

Po ashtu është arrestuar edhe një 33-vjeçare me inicialet M.B., e cila akuzohet se ka falsifikuar dokumentacione dhe kontrata pune të disa subjekteve në shtetin e Kroacisë dhe Maltës dhe u premtonte shtetasve të ndryshëm se do ti punësonte në sektorin e ndërtimit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në pranga ka rënë edhe një 32-vjeçare e identifikuar si Marida Shehi, 32 vjeçe, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, e ka dënuar me 3 vite burg, për veprën penale “Mashtrimi”.