Tjeter lekundje termeti ne Tirane

Nje tjeter termet eshte regjistruar mbremjen e sotme me lekundje te lehta ne Tirane.

Sipas ESMC, epiqendra ka qene ne zonen e Kamzes. Kjo epiqender konfirmohet edhe nga informacionet e publikuara nga IGJEUM.

Ngjarja ka ndodhur ne ora 23.00 dhe fuqia e termetit ka qene 3.1 rihter, sipas te dhenave te njoftuara nga ESMC.

Sipas IGJEUM, lekundjet e ndodhura mbremjen e sotme kane qene ne thellesi 10 kilometer nga siperfaqja e tokes.

Diten e sotme ne Tirane jane regjistruar edhe dy termete te tjera mesatarisht te forta ne oret e para te mengjesit.

Me i forti nga termetet e dites se sotme ka qene ai i ores 8.59 te mengjesit ne Fushe Kruje me fuqi 3.9 rihter i pasuar kater minuta me vone nga nje tjeter termet 3.7 rihter./lajmifundit.al