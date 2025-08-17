LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nën akuzë 48-vjeçari që kanosi punonjësin gjatë prishjes së tendës së lokalit në Tiranë

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 13:00
Aktualitet

Nën akuzë 48-vjeçari që kanosi punonjësin gjatë

Një person 48-vjeçar është marrë nën akuzë nga Prokuroria pas hetimeve të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit nr. 6 në Tiranë.

Sipas policisë, shtetasi A. D. kanosi E. H., 36 vjeç, punonjës që po ekzekutonte vendimin për prishjen e tendës së një lokali në kryeqytet, në kuadër të aksionit për lirimin e hapësirave publike.

Materialet e hetimit paraprak janë referuar në Prokurori për procedim penal për veprën “kanosja”, ndërsa policia vijon ndjekjen e çdo detaji për sqarimin e plotë të ngjarjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion