LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tiranë/ Makina përplas skuterin elektrik me dy të mitur, 13 dhe 6 vjeç, në pranga drejtuesi i automjetit

Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 13:16
Aktualitet
Tiranë/ Makina përplas skuterin elektrik me dy të mitur, 13 dhe 6

Një aksident i rëndë rrugor ndodhi kur një automjet përplasi një skuter elektrik me dy të mitur, 13 dhe 6 vjeç, të cilët ndodhen aktualisht në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan O. Gj., 18 vjeç, i cili dyshohet se po drejtonte pa leje. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vazhdojnë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion