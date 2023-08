Tiranë/ Makina përplas motorin në Fushë Prezë, lëndohet 61-vjeçari

Një automjet me drejtues një shtetas 45 vjeçar ka aksidentuar një motor me drejtues shtetasin 61 vjeçar gjatë mesditës së sotme në Fushë Prezë .

Si pasojë e aksidenti ka mbetur i lënduar 61 vjeçari, i cili është dërguar në spital.

Njoftimi i policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 26.08.2023, rreth orës 12:25, në Fushë Prezë, mjeti me drejtues D. M., 45 vjeç, ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin C. Ch., 61 vjeç, i cili si pasojë është dëmtuar dhe u dërgua në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit