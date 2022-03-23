LEXO PA REKLAMA!

Tiranë, hidhet nga kati i shtatë i pallatit, ndërron jetë i moshuari

Lajmifundit / 23 Mars 2022, 21:29
Aktualitet

Tiranë, hidhet nga kati i shtatë i pallatit, ndërron jetë i

Nje ngjarje e rende eshte regjistruar sot ne Tirane, ku nje i moshuar eshte hedhur nga kati i 7 i pallatit ku jetonte.

Ngjarja ndodhi në Kamëz.

Burime zyrtare bene me dije se dyshohet se është vetëhedhur nga kati i shtatë i pallatit ku banonte, shtetasi N. Sh., 70 vjeç, i cili si pasojë ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje.

Po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

 

 

 

