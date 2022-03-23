Tiranë, hidhet nga kati i shtatë i pallatit, ndërron jetë i moshuari
Lajmifundit / 23 Mars 2022, 21:29
Aktualitet
Nje ngjarje e rende eshte regjistruar sot ne Tirane, ku nje i moshuar eshte hedhur nga kati i 7 i pallatit ku jetonte.
Ngjarja ndodhi në Kamëz.
Burime zyrtare bene me dije se dyshohet se është vetëhedhur nga kati i shtatë i pallatit ku banonte, shtetasi N. Sh., 70 vjeç, i cili si pasojë ka ndërruar jetë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje.
Po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.