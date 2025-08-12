Tiranë/ Godet me thikë komshiun pas sherrit për parkim, arrestohet 46-vjeçari
Ervin Qose, 46 vjeç, u arrestua nga policia pasditen e djeshme pasi goditi me thikë komshiun e tij në rrugën “Jakov Xoxa”, pas një konflikti për parkimin e makinave. I plagosuri, 31-vjeçari A. Sh., ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 4, menjëherë pas marrjes së njoftimit mbrëmjen e djeshme, për një konflikt ndërmjet dy shtetasve, komshinj me njëri-tjetrin, nisën hetimet për nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorit dhe për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Si rezultat, u kap dhe u vu në pranga shtetasi E. Q., 46 vjeç, i cili dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, për motive të dobëta, në rrugën “Jakov Xoxa”, ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin A. Sh., 31 vjeç, i cili vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën”, njoftoi sot policia.
Policia po vijon kërkimet për thikën e përdorur në ngjarje. Specialistët e Komisariatit Nr. 4 nisën hetimet menjëherë pas raportimit të ngjarjes dhe kanë referuar materialet në Prokurori për ndjekje penale.