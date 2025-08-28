Tiranë/ 17-vjeçarja përplaset nga dera e një automjeti dhe përfundon në spital, arrestohet shoferi
Është arrestuar një 27-vjeçar në rrugën e Kavajës në Tiranë.
Sipas njoftimit të policisë, pasagjerja që udhëtonte me makinën e të riut ka hapur derën e automjetit pa u siguruar dhe për pasojë ka përplasur një 17-vjeçare, e cila po lëvizte me monopatimë.
Ndërkohë që e mitura ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
“Arrestohet shtetasi K. Sh., 27 vjeç, pasi në rrugën e Kavajës, shtetasja G. A, duke qenë pasagjere në automjetin që drejtonte 27-vjeçari, ka hapur derën e automjetit pa u siguruar dhe për pasojë ka përplasur monopatinën që drejtohej nga 17-vjeçarja, e cila është dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve”, thuhet në komunikatën e policisë.