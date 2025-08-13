Tirana regjistroi ditën më të nxehtë në histori, ja sa shënoi termometri
Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 19:03
Aktualitet
Tirana ka regjistruar të hënën ditën më të nxehtë në histori, gjithashtu edhe dita më e nxehtë e Gushtit deri tani.
Të hënën më 11 gusht 2025, termometri shënoi temperaturën 43.6 gradë Celsius.
Edhe në Durrës u shënua temperaturë e lartë, 42.4 gradë Celsius.
Për shkak të këtyre temperaturave jo tipike për vendin tonë, por që janë rrymat e nxehta afrikane, Shqipëria po digjet nga zjarret anembanë vendit prej disa ditësh, ku situata më alarmante është në jug.
Nga zjarret në vendin tonë është regjistruar një viktimë, në zonën e Gramshit, të martën.