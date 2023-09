Tirana në “terr” për 7 orë! Njoftimi i OSHEE: Këto zona në kryeqytet nuk do kenë energji elektrike nesër

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka njoftuar qytetarët se ditën e nesërme do të ketë ndërprerje të enegjisë në disa zona të Tiranës.

Sipas OSHEE, shkak për këtë është bërë kërkesa e Operatorit të Sistemit të Transmetimit, për të shkarkuar energjinë për arsye sigurie, për shkak të punimeve për ndërtimin e Unazës së Re, në zonën e Freskut.

Kështu, nga ora 07:00 deri në orën 14:00, pa energji elektrike do të jenë zonat: Dajt, Babrru, Tufinë, Tujan, Ferraj, Carrë, ISHP, IKV dhe rruga “Sotir Caci” në kryeqytet.

Njoftimi i OSHEE:

Me kërkesë të OST e cila do të stakojë energjinë për masë sigurie në linjën 110kV Tirana 1 220kV – Traktora, për shkak të punimeve për ndërtimin e Unazës së Re në zonën e Freskut, gjatë intervalit kohor 07:00- 14:00 do të mbeten pa energji këto zona në Tiranë:

Pjesërisht: Dajt, Babrru, Tufinë, Tujan, Ferraj, Carrë, ISHP, IKV, rruga “Sotir Caci”.