“Ti je ngelës në këtë lëndë”, Boçi i kundërpërgjigjet Iljazajt: Boll se fole shumë!

Luçiano Boçi dhe Ervis Iljazaj të ftuar në studionin e emisionit “Open” në News24, janë përfshirë në një debat me tone të larta.

Teksa diskutonin për situatën brenda PD-së, Iljazaj e ka cilësuar demokratin si ‘ngelës në këtë lëndë’.

Ish-deputeti i PD-së i është kundërpërgjigjur menjëherë duke i thënë se është një njeri alogjik e ofendues, ndërsa i ka thënë të ndalojë se ka “folur shumë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai ka vijuar duke thënë se Iljazaj “është nga ata që paguhen për të thënë fjalën”, duke mbyllur kështu replikën e tij.

Pjesë nga debati:

Iljazaj: E djathta sot për sot është frakturë politike, ndarje shoqërore, politike dhe ideologjike. Sot është e djathta Berishiste dhe ajo jo Berishiste. Nuk janë grupet Parlamentare që caktojnë partitë, por e kundërta.

Boçi: Mos kundërshto se je out.

Iljazaj: Ti je ngelës në këtë lëndë.

Boçi: Kush je ti që më flet me këtë gjuhë. Qenke dhe njeri alogjikë dhe ofendues. Boll e boll se fole shumë. Qenkam unë… ti kujt i drejtohesh? Qenkam unë ngelës. Kam 32 vite që merrem me auditorë. U bëre ti të më thuash që jam ngelës. Ti je nga ata që paguhen për të thënë fjalën. Ty duhet të të vijë zor. E mbyllim këtu se skam ndërmend të merrem me ty.