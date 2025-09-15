Thyen xhamat e marketit dhe vjedh një shumë parash, arrestohet 32-vjeçari në Tiranë
Shtetasi me iniciale E.P., 32 vjeç, theu xhamat e një marketi në Rrugën e Dibrës dhe vodhi një shumë parash.
I arrestuari, me precedent në të njëjtën fushë.
Policia ushtroi kontroll në banesën e tij, ku u gjetën shuma e parave të vjedhura, veshjet e përdoruara gjatë krimit, si dhe një send i fortë me të cilin theu xhamin e marketit..
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.