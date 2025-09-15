LEXO PA REKLAMA!

Thyen xhamat e marketit dhe vjedh një shumë parash, arrestohet 32-vjeçari në Tiranë

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 09:44
Thyen xhamat e marketit dhe vjedh një shumë parash, arrestohet

Shtetasi me iniciale E.P., 32 vjeç, theu xhamat e një marketi  në Rrugën e Dibrës dhe vodhi një shumë parash.

I arrestuari, me precedent në të njëjtën fushë.

Policia ushtroi kontroll në banesën e tij, ku u gjetën shuma e parave të vjedhura, veshjet e përdoruara gjatë krimit, si dhe një send i fortë me të cilin theu xhamin e marketit..

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

