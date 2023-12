“Thyen” më shumë se 100 banesa, shkatërrohet banda e “skifterëve” shqiptaro-spanjolle

Policia Spanjolle ka shkatërruar një organizatë kriminale e përbërë nga shtetas shqiptarë dhe spanjollë , që ka kryer më shumë se 100 grabitje në provinca të ndryshme spanjolle.

Gjatë operacionit janë arrestuar 15 persona dhje janë sekuestuar 10 mijë euro cash, tre armë, gjashtë makina dhe 14 celularë.

Hetimi filloi në fund të janarit të kaluar kur u zbulua një rritje e vjedhjeve në shtëpitë e familjeve në provincat e León dhe Asturias. Pas këtyre ngjarjeve, u morën të dhëna që sugjeronin ekzistencën e një rrjeti kriminal të përbërë kryesisht nga shtetas me origjinë shqiptare dhe që do të kishte bashkëpunimin e individëve spanjollë për detyra logjistike si marrja me qira e automjeteve apo gjetja e banesës.

Organizata kriminale, me qendër në Katalonjë, por me lëvizshmëri të madhe në të gjithë Spanjën, përbëhej nga pesë celula të individëve shqiptarë shumë të specializuar në vjedhjet brenda shtëpive. Këta u grupuan në grupe prej tre ose katër personash me një shpërndarje shumë specifike detyrash (një shofer që kryente funksionet e vëzhgimit dhe një grup tjetër për të “sulmuar” shtëpitë).

Ata nuk qëndronin më shumë se pesë minuta në shtëpi.

Ata mund të vepronin midis orës 8 të pasdites dhe 12 të natës, duke sulmuar shtëpitë e një familjeje në zonat e tyre e preferuar për të kryer krime në Spanjën veriore.

Mënyra e hyrjes në shtëpi ishte gjithmonë e njëjtë, ata hidheshin mbi gardhe apo mure dhe hynin e dilnin në një kohë të shkurtër, duke mos qëndruar më shumë se 5 minuta në shtëpi. Grupi kriminal do të kishte përdorur pothuajse 30 automjete të ndryshme për të kryer të gjitha grabitjet dhe udhëtimet.

Organizata kriminale kishte anëtarë në nivel ndërkombëtar

Veprimtaria e këtij grupi kriminal nuk do të kishte qenë autonome, por veprimet e tij do të gjendeshin brenda një organizate më të lartë kriminale, e cila do të financonte “fushatat e grabitjes” dhe do të ruante një rend të lartë funksionesh hierarkike.

Kjo organizatë superiore me rëndësi ndërkombëtare do të kishte anëtarë në Francë, Itali, Shqipëri dhe Gjermani, ku një nga të arrestuarit u identifikua si autor i një grabitjeje në vitin 2016.

Pas daljes para drejtësisë, njëri prej të arrestuarve është vendosur me burg, duke lënë të hapur hetimet e policisë