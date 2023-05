Thikë në zemër për 16-vjeçarin në Gramsh, si nisi sherri që u kthye në tragjedi

Të tjera detaje janë mësuar nga ngjarja e rëndë që ndodhi ditën e djeshme në qytetin e Gramshit, pranë shkollës 9-vjeçare “ Asllan Shahini”, ku si pasojë e një konflikti me të miturve ndërroi jetë 16-vjeçari Fatjon Bici dhe u plagos kushëriri i tij Marko Lici.

Prokuroria e Elbasanit informon se grindja mes të rinjve ka filluar mes kushëririt të Fatjon Bicit që mbeti i vrarë, Marko Licit dhe 4 personave të tjerë që ishin nga një fshat tjetër, Drizë.

Pasi ka përfunduar mësimin Fatjoni ka dal nga shkolla dhe rastësisht ka takuar kushëririn e tij i cili i ka kërkuar ta ndihmojë se kishte një përballje me djemtë e tjerë.

Kur janë takuar sherri ka nisur me dhune fizike mes tyre dhe njeri nga të rinjtë me iniciale E.K ka qëlluar Fatjonin me thike në zemër, ky i fundit ka ecur rreth 20 metra i plagosur dhe është shembur ne toke.

Pas ulërimave te të rinjëve Ka qen një qytetarë i cili ka njoftuar ambulancën dhe e kanë dërguar në spital nga ku ndërroi jetë. Të 4 të rinjtë e tjerë janë arrestuar nga policia dhe do të përballen me ligjin sipas veprës penale të kryer. Marko Lici ndodhet jashtë rrezikut për jetë.