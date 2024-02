"Thesari" në Bulqizë, flasin gjeologët e huaj: Gjetëm të paktën 50 mijë ton hidrogjen nëntokë

Nje nga burimet më te medha te gazit natyror të hidrogjenit i gjetur ndonjëherë është evidentuar thellë në një minierë shqiptare ne Bulqize. Lajmi tashme eshte ne mediat e huaja. Newscientist shkruan se gjetja mund të ndihmojë në identifikimin e depozitave te tjera nëntokësore të këtij karburanti të pastër.

"Flluska është me të vërtetë, me të vërtetë intensive," thotë Laurent Truche në Universitetin e Grenoble Alpes në Francë, i cili mati gazin në thellesi gati një kilometër nën tokë. "Është si një vaske"- tha ai.

Kompanitë e angazhuara ne kete sektor tani po kërkojnë për depozita të hidrogjenit natyror në të gjithë botën si një burim karburanti të pastër, por provat për akumulimet e mëdha të këtij "hidrogjeni ari" janë të pakta.

Shumica e pretendimeve për depozitat e mëdha të hidrogjenit nën sipërfaqe mbështeten në ekstrapolim, në vend të matjeve të drejtpërdrejta.

Në kërkim të provave më thelbësore, Truche dhe kolegët e tij zbritën në minierën e kromit të Bulqizës në Shqipëri, ku gazi i hidrogjenit që del nga shkëmbinjtë ka shkaktuar disa shpërthime.

Miniera ndodhet gjithashtu brenda një ekspozimi të shkëmbinjve të pasur me hekur, i njohur si një ofiolit. Uji dihet se reagon me një shkëmb të tillë për të gjeneruar hidrogjen në vende të tjera, si Omani.

Studiuesit zbuluan se gazi që flluskonte ishte më shumë se 80 për qind hidrogjen, me metan dhe një sasi të vogël azoti, citon lajmifundit.al. Ai rridhte me një shpejtësi prej 11 tonë në vit, pothuajse një renditje magnitudë më e madhe se çdo tjetër nag rrjedhat e gazit të hidrogjenit të matura nga burime tjera në sipërfaqen e Tokës.

Për të përcaktuar burimin e gazit, studiuesit modeluan edhe skenarë të ndryshëm gjeologjikë që mund të prodhonin një rrjedhë të tillë.

Ata zbuluan se skenari më i mundshëm ishte se gazi vinte nga një rezervuar më i thellë i hidrogjenit të akumuluar në një defekt nën minierë. Bazuar në gjeometrinë e gabimit, ata vlerësojnë se ky rezervuar përmban të paktën 5000 deri në 50,000 ton hidrogjen.

"Është një nga vëllimet më të mëdha të hidrogjenit natyror që është matur ndonjëherë," thotë Eric Gaucher, një gjeokimist i pavarur i fokusuar në hidrogjenin natyror.

Por ende nuk është një sasi e madhe, thotë Geoffrey Ellis në Shërbimin Gjeologjik të SHBA, citon lajmifundit.al. Megjithatë, provat për një akumulim të qëndrueshëm të hidrogjenit mbështesin nocionin se shumë më tepër ruhet nën tokë, thotë ai. "Ne me të vërtetë duhet të shikojmë per te are se cfare ka më thellë."- shtoi ai./huazuar nga newscientist