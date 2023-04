Thellohet ‘misteri Martinaj’, gazetari: Ka ardhur një telefonatë me zërin e tij, po hetohet

Gazetari Ferdinand Dervishi zbuloi në studion e emisionit Review në Euronews Albania një zhvillim të ri nga dosja mbi zhdukjen e Ervis Martinaj.

Dervishi tha se së fundmi është përgjuar një telefonatë nga jashtë e një personi me familjarët e Martinaj, ku zëri del shumë i ngjashëm me zërin e tij.

Por, Dervishaj la të hapur dhe mundësinë që kjo telefonatë të jetë organizuar nga kundërshtarët që e kanë zhdukur me qëllim që të shtojnë misterin mbi këtë çështje.

“Këto kohë ka pasur edhe një zhvillim që e ngatërron edhe më shumë historinë.

Është përgjuar një telefonatë nga jashtë në konakt me familjarët e Ervis Martinaj dhe aty është vërejtur se zëri është shumë i ngjashëm me zërin e tij.

Janë marrë përgjimet, është bërë një krahësim me ane te pajisjeve qe disponon drejtesia jone, por nuk janë bindur dhe e kanë derguar jashtë vendit per ekspertizë me te specializuar.

Por nuk e di a ka ardhur përgjigjja me rezultatin e ekspertizes apo jo. Nje pikepyetje shumë e madhe është ngritur, a është vërtetë që Ervis Martinaj po bisedon me familjarët?

Nuk është çudi që ky zëri i ngjashëm të jetë i organizuar nga ata që e kanë zhdukur, për të shtuar edhe më shumë misterin”, tha Dervishi.