Tetë persona të lënduar nga zjarret, banorët: Humbëm gjithçka, shteti të na dëmshpërblejë
Zjarret në Gramsh shkaktuan plagosjen e tetë personave te cilet përfunduan në spital. Fatmirësisht asnjë prej tyre nuk ka patur komplikacione të rënda, por vetëm probleme respiratore.
Deri tani vetëm dy prej tyre vijonë të qëndrojë në spitalin rajonal të Gramshit, ndërsa të tjerët i kanë lënë ambientet e tij.
Banorët rrëfejnë momentin kur flakët përpinë shtëpitë e fshatit.
“Vjehërri im ishte ai që vdiq. Nuk arrita dot ta shpëtoja. mbaroi çdo gjë. Janë djegur bagëtitë, shtëpitë. Ca fshatra janë djegur fare.
Për dy minuta merrr tërë Shqipëria. Ne po shikonim flakët te mali, vetëm kur na erdhi në shtëpi. Ca pemë i preva unë, mos të vinte zjarri. S’kisha takat më pastaj.
Erdhi zjarri deri te shtëpia. S’e lashë unë. Kisha tre barkushe me ujë, 90 kv ujë i kisha te shtëpia”, shprehen të lënduarit nga spitali.
Kreu i urgjencës kombëtare , Skënder Brataj, theksoi se të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën, ata kanë mbërritur në spital me shenja ankthi dhe intonsikim.
Banorët e mbetur në qiell të hapur i bëjnë apel shtetit të matë dëmet e shkaktuara, e t’i dëmshpërblejnë.
“Atje kemi lënë me lopë, me shtëpi, me të tëra. Ku të vemë? S’kemi as rroba, as asgjë. Kur doli zjarri mbi shtëpitë e lagjes të tjera, atëherë na u mbush mendja neve të iknim nga shtëpia. 10 metër zjarri nga shtëpia.
Shteti të vijë të kontrollojë ku jetojmë neve. Zahiretë na janë djegur komplet. Unë kam stallë në mal, por mora vesh që lopët më shkuan në livadh. Kam 30 krerë lopë, 110 krerë bagëti”, thanë më tej banorët.
Shqipëria prej afro një muaji është vënë nën pushtetin e flakëve, ndërsa në terren ndodhen forcat zjarrfikëse, ushtria e policia për të bërë të mundur izolimin e çdo vatre.