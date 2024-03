Testimi për drogë, Intermedica "bën lëmsh" policinë e shtetit, asnjë efektiv i shkarkuar!

Drejtori i policise Gledis Nano dhe perfaqesuesi i Intermedica duke nenshkruar marreveshjen per testimin e policeve

Policia e shtetit ka hyrë në ethet e një kaosi të paparishikuar pas vendimit të drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano i cili urdhëroi kryerjen e testit të drogës për uniformat blu.

Nisma e dates 22 nëntor 2021 e duartrokitur nga publiku dhe media, pas disa viteve të opinionit te mbarsur me incidente te dhunshme të policisë në raport me qytetarët nuk vonoi të shfaqte problemet e para.

Dy javë pas urdhërit të Gledis Nanos, u mësua se 11 efektiva të policisë së komisariatit nr.2 në Tiranë, kishin dalë përdorues droge, bazuar në analizën e gjakut dhe të urinës.

Informacioni u përcoll me përmasat e një skandali pasi duket se konfirmonte dyshimet dhe aludimet e përcjella nga mediat dhe qytetarët përgjatë viteve të fundit, përballë një policie arrogante e të dhunshme që nga efektivat e rrugore, ato të rendit e më keq akoma tek reparti Shqiponja.

Por duket se ky ishte momenti i fillimit të një situate kaotike në të cilën policia e shtetit ka hyrë duke përbaltur veten akoma më shumë, pikërisht me atë proces tek i cili të gjithë shpresuan se do ti pastronte strukturat e rendit.

Disa ditë pas analizës së parë të gjakut dhe urinës tek Laboratori Intermedica, ku rezultuan përdorues droge, 11 efektivat e policisë së komisariatit nr.2 përsëritën analizat ku dolën të pastër dhe me ekzaminimet e reja u drejtuan në zyrat ku kishin punuar më parë duke kërkuar heqjen e pezullimit dhe kthimin në detyrë!

Policia e shtetit e gjendur përballë dy analizave me rezultate të kundërta të kryera brenda një muaji, u detyrua të nisë negociatat me ndërmjetëstues ligjorë me efektivat e pezulluar.

Nuk vonoi shumë dhe ky proces u përsërit në Shkodër, në Vlorë, Elbasan dhe qytete të tjera ku efektivat e policisë jo vetëm që përsëritën analizat duke dalë të pastër pas testimit të parë, por pretenduan se testi përmes gjakut dhe urinës po i nxirrte përdorues droge për shkak të duhanpirjes apo të përdorimit të ilaceve të caktuara anti-COVID.

Deri në këtë fazë të procesit, ajo që mund të thuhet me siguri është se të gjitha analizat e kryera janë kundërshtuar nga efektivat e policisë, dhe shumica janë rrëzuar me testime te dyta që kanë rezultuar në përfundime të ndryshme nga të parat.

E dyta, lidhet me faktin se nuk ka efektivë të shkarkuar, por vetëm punonjës të pezulluar të cilët sic fajësohen e dyshohen nga analizat e para, pretendojnë pafajësi me analizat e dyta e madje, kërcënojnë që të kërkojnë në gjykatë kthimin në detyrë, ose më keq akoma, pagimin e rrogave të munguara edhe pse qëndrojnë në shtëpi, si pasojë e shkarkimit të padrejtë.

Sipas mjekëve, testimi përmes gjakut, mund ta identifikojë përdoruesin e lëndëve të ndaluara deri në një muaj pas, ndërkohë urina përcjell substanca identifikuese per drogen deri nje jave pas përdorimit.

Analiza që tregon në mënyrë më të saktë dhe jetëgjatë përdorimin e narkotikeve nga njeriu është ajo e flokut që varion nga 3 deri në 4 muaj pas përdorimit.

Rrjedhimisht teknologjia që po përdoret për testimin e policëve, është qesharake pasi mund të ndodhë që edhe një efektiv përdorues prej vërteti, ti ndërpresë substancat problematike për një muaj, dy apo tre, dhe të kërkojë ritestim duke dalë krejt i pastër.

Se cfarë do të prodhojë ky proces në vazhdim mbetet për tu parë, megjithatë, është rasti për të përsëritur edhe disa pikëpyetje që e shoqëruan procesin që në fillimet e tij.

Në buxhetin e policisë së shtetit për vitin 2021 nuk u bë asnjë shtesë fondi për të përballuar kryerjen e analizave të gjakur dhe urinës në lidhje me përdorimin e substancave të ndaluara nga punonjësit e rendit.

Misteri u shtua edhe më shumë nga fakti se as në buxhetin e vitit të ardhshëm 2022 nuk pati fond të përcaktuar për pagesën e laboratorit privat që mori përsipër kryerjen e testimit të policëve në lidhje me përdorimin e lëndëve narkotike.

Pas interesimit në rrugë jo zyrtare, gazetarët mësuan se policia nuk do paguante asgjë për testet të cilat ofrohen falas nga kompania Intermedica!!! Kjoë shtë një dilemë e madhe pasi kostoja në fjalë është tepër e lartë, minimumi nga 40 deri në 80 euro për efektiv me cmimet e tregut.

Policia e shtetit, garda dhe SHCBA kanë rreth 13 mijë efektiva. Me një llogari të thjeshtë fatura totale e procesit në rast se do të shtrihet tek gjithë organika e tri institucioneve, do të ishte minimalisht 520 mije euro!

Sic shikohet fatura është shumë e lartë për një biznes pricat cilidoqoftë ai. Në këto kushte, si policia e shtetit ashtu edhe kompania private kanë përgjegjësinë të bëjnë transparencë të plotë për këtë mardhënie e cila ka të bëjë me kredibilitetin e një institucioni publik sic është policia e shtetit.

Kjo transparencë deri ditën e sotme ka munguar megjithatë, asnjëherë nuk është vonë për t`ia thënë publikut të vërtetat./lajmifundit.al

Njoftimi i policise se shtetit, date 22 nentor 2021:

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe laboratorit mjekësor “Intermedica Center sh.p.k”.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Gledis Nano, nisur nga qëllimi për të mbrojtur integritetin e punonjësve të Policisë së Shtetit, për të garantuar sigurinë e tyre në publik, si dhe për të ruajtur imazhin pozitiv të Policisë në komunitet, bazuar në Ligjin për Policinë e Shtetit dhe në Rregulloren për Policinë e Shtetit, nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi më administratorin e laboratorit mjekësor "Intermedica Center sh.p.k", z. Thoma Vasili.

Marrëveshja e bashkëpunimit konsiston në krijimin e mundësive për ekzaminimin mjekësor periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, në kuadër të rritjes së standardeve dhe integritetit personal, për të ndaluar përdorimin e lëndëve narkotike nga ana e tyre.

Drejtor Nano ka falënderuar administratorin e laboratorit, pasi kjo mundësi e ofruar nga ana e tyre është shumë e vlefshme për rritjen e imazhit të Policisë në komunitet dhe për fitimin e besimit të qytetarëve, sepse kryerja e testit periodik për përdorimin e lëndëve narkotike do të eliminojnë akuzat e dashakeqësitë ndaj Policisë së Shtetit.

“Ju falënderoj për këtë mundësi dhe ftoj edhe kompani të tjera në këtë fushë dhe jo vetëm, që të ndihmojnë Policinë e Shtetit”, - u shpreh Drejtor Nano.

Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Drejtor Nano i ka kërkuar përfaqësuesit të laboratorit, paanshmëri, garanci maksimale në kryerjen e këtij testi dhe ruajtje të konfidencialitetit të të dhënave.

Administratori Thoma Vasili ka garantuar Drejtorin e Përgjithshëm, për standardet maksimale në këtë drejtim dhe ka siguruar mbështetje të përhershme për Policinë e Shtetit.

Në kuadër të marrëveshjes, Drejtori i Përgjithshëm ka nxjerrë dhe urdhrin përkatës për të gjitha strukturat qendrore dhe vendore.