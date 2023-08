Tërhiqet Greqia, pranon ndihmën e Shqipërisë për t’u shuarjen me zjarret

Ndonëse fillimisht Greqia refuzoi të pranonte ndihmën e Shqipërisë për forca zjarrfikësish, burime për mediat bëjnë me dije se Greqia është tërhequr dhe e ka pranuar ndihmën. Forcat zjarrfikëse do nisen në vendin fqinj për të asistuar me ndihmë për shuarjen e zjarrit.

Më konkretisht 58 forca zjarrfikëse, 10 mjete nga Forcat e Armatosura dhe strukturat e tjera operative të Sistemit të Mbrojtjes Civile Shqiptaret, strukturat zjarrfikëse nga Bashkia Korçë, Dropull, Maliq dhe Gjirokastër janë nisur për të ndihmuar Greqinë.

Paraditen e sotme Greqia e refuzoi ndihmën e Shqipërisë duke thënë se nuk kishin më nevojë.