U kapën brenda në banesë, hajdutët godasin me grusht të zotin e shtëpisë

Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë paradite në fshatin Mërqi, në Lezhë, ku dy persona kanë tentuar të vjedhin banesën e një 52-vjeçari. Ka qenë 52-vjeçari, P.N ai që ka konstatuar dy hajdutët brenda banesës së tij. Grabitësit, mësohet se nuk kanë arritur të vjedhin asgjë por kanë dhunuar me grushte 52-vjeçarin.

Lezhë/Informacion paraprak Rreth orës 10:00, shtetasi P. N., 52 vjeç, ka njoftuar se kur është kthyer në banesën e tij, në fshatin Mërqi, pasi ka qenë me bagëti, ka gjetur në banesën e tij, 2 shtetas që dyshon se kishin hyrë për të vjedhur. Sapo kanë parë shtetasin P. N., 2 shtetasit kanë tentuar të largohen. Gjatë largimit kanë goditur me grusht, shtetasin P. N. dhe nuk kanë mundur të vjedhin asgjë. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe vijojnë krehjen e zonës me qëllim kapjen e autorëve. Ndërkaq, grupi hetimor vijon punën për të sqaruar rrethanat e këtij rasti.