Tentuan të vidhnin 2 lokale në Muhurr dhe Kastriot, pranga tre të rinjve në Dibër

Tre të rinj në Dibër kanë rënë në prangat e policisë pasi tentuan të vidhnin 2 lokale në Muhurr dhe Kastriot.

U identifikuan, u kapën dhe u vunë në pranga 32 vjeçari me inicialet, M. T. (T.), banues në fshatin Vakuf, si dhe 21 vjeçari me inicialet K. H., dhe 29 vjeçari me inicialet G. Z., , të dy banues në fshatin Ushtelenxë.

32-vjeçari kishte thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, të caktuar nga Gjykata, për vjedhje, me qëllim kryerjen e vjedhjeve të tjera në 2 lokale në territoret e njësive administrative Muhurr dhe Kastriot, së bashku 21 dhe 29 vjeçarin.

Këta tre të rinj janë gjithashtu autorë të vjedhjeve në 3 banesa, në territoret e njësive administrative Maqellarë dhe Luzni.

Gjithashtu në Mat një 44 vjeçar është shpallur në kërkim dhe është proceduar në gjendje të lirë për shkak të moshës, një 17-vjeçar pasi akuzohen se vodhën në bashkëpunim 2 motomjete.

U shpall në kërkim 44 vjeçari me inicialet, I. D., banues në Mat, si dhe u referuan materialet në Prokuroi, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17-vjeçar, pasi nga veprimet hetimore rezultoi se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë vjedhur 2 motomjete, në fshatrat Zenisht dhe Rrethe-Baz.

Vijon puna për kapjen e 44-vjeçarit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.