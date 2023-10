Tentuan të trafikonin armë zjarri nga Shqipëria drejt Greqisë, në pranga dy persona

Policia Kufitare ka arrestuar dy persona, të cilët po tentonin të trafikonin armë zjarri dhe municion, nga Shqipëria në drejtim të Greqisë.

Në pranga ka rënë drejtuesi i automjetit Xhimi Hoxha dhe pasagjeri Miklovan Veliu. 41 vjeçari Xhimi Hoxha ka qenë i dënuar më parë për veprën penale "Moskallëzimi i krimit".

Policia ka sekuestruar 3 armë zjarri automatik, 1 pistoletë, krehra të armëve të zjarrit dhe një sasi municioni luftarak.

“Në bazë të analizës së riskut shërbimet e Policisë Kufitare përzgjodhën për kontroll në vijë të dytë automjetin tip "Benz" me drejtues shtetasin Xh. H. dhe pasagjer 40-vjeçarin.

Gjatë kontrollit me skaner u krijuan dyshime se në sediljen e prapme të automjetit ishin fshehur sende të kundërligjshme dhe për këtë arsye efektivët e policisë ushtruan kontroll më të detajuar ku gjetën 3 armë zjarri automatik, 1 pistoletë, 5 krehra me fishekë dhe një sasi municioni luftarak, të cilat së bashku me automjetin u sekuestruan në cilësinë e provës materiale,”njofton policia.

Ndërkohë vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe vënien para përgjegjësisë penale të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.