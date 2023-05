Tentoi të vriste fqinjin e tij me levë hekuri, arrestohet 34-vjeari në Kapshticë

Mendoi të largohej për t’i ikur drejtësisë, por plani i tij dështoi me sukses. Një 34-vjeçar, i cili tentoi të vriste fqinjin ën Elbasan është arrestuar pasi po përpiqej të largohej jashtë Shqipërisë nga pika kufitare e Kapshticës. Policia thotë se ai arrestuari ka goditur me makinë dhe me levë hekuri fqinjin për motive pronësie.

Personi i plagosur është dërguar menjëherë në spital, ndërsa po mbahet në kujdesin e bluzave të bardha. Pas arrestimit, i riu do të përballet me akuzën e vrasjes të mbetur në tentativë.

Njoftimi i Policisë:

Tentoi të vriste fqinjin e tij, duke e goditur me automjet dhe me levë, për shkak të një konflikti për motive pronësie, vihet në pranga 34-vjeçari. Ky shtetas u kap në PKK Kapshticë, në tentativë për t’u larguar nga vendi. Sekuestrohen automjeti dhe mjeti i fortë (levë metalike) që u përdoren për kryerjen e këtij krimi.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetas ishte dëmtuar me sende të forta, nga fqinji i tij, pas një konflikti ndërmjet tyre, kanë organizuar punën për kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.

Si rezultat i koordinimit të informacionit dhe veprimeve operacionale, me shërbimet e Policisë Kufitare të PKK Kapshticë, u kap dhe u ndalua në këtë pikë të kalimit kufitar, në tentativë për të dalë nga vendi ynë, shtetasi G. M., 34 vjeç, banues në fshatin Shushicë, Elbasan.

Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ditën e djeshme, për shkak të një konflikti për motive pronësie, shtetasi G. M. ka goditur me automjet dhe me levë metalike, fqinjin e tij, shtetasin H. M., 57 vjeç, banues në fshatin Shushicë, Elbasan, i cili lëvizte me biçikletë. 57-vjeçari ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan mjeti i fortë (levë metalike) dhe automjeti që dyshohet se janë përdorur nga shtetasi G. M. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Vrasja”, mbetur në tentativë