Tentoi të kryejë marrëdhënie seksuale me vajzën e tij të mitur, arrestohet 44-vjeçari në Durrës

Policia e Durrësit njofton se ka vënë në pranga një 44-vjeçar, i cili dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij dhe ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 14-vjeçare.

“Durrës, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin G. C., 44 vjeç, banues në lagjen nr. 15, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, si dhe se ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 14 vjeçe. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.”, thuhet në njoftimin e Policisë së Durrësit në lidhje me rastin në fjalë.