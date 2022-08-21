LEXO PA REKLAMA!

"Tentoi të ikte, por…", banori rrëfen se si ndodhi sulmi në uzinën e armëve në Gramsh

Lajmifundit / 21 Gusht 2022, 11:05
Aktualitet

"Tentoi të ikte, por…", banori rrëfen se si ndodhi

Jane siguruar dëshmitë që vijnë nga vendi i ngjarjes, të banorëve të Çekinit, në Gramsh.

Baftjar Llapushi ka rrëfyer se si ndodhi sulmi në uzinën e armatime, ku 2 rusë dhe 1 ukrainas tentuan që të hynin brenda në godinë, ndërsa një prej tyre sulmoi ushtarët.

Si ka ndodhur ngjarja?

Erdhi personi në rrugë. Pasi erdhi ai, erdhi roja që e kapi në moment. Ai hapi spray-n për të ikur, dhe sulmoi. Më pas erdhi policia.

Ai tentoi që të ikte, hapi sprayn. Se di, ata thanë se kishte hyrë brenda uzinës. I thanë ‘ndalo!’ Por nuk ndaloi. Më pas erdhi policia dhe më pas ambulanca.

Ushtarakët pësuan lëndime që i ra në sy dhe në pjesën e përparme të fytyrës. Më pas e mori policia dhe ikën.

Kush ishte ky person?

Më thanë se ishte rus. Nuk e dëgjova ça gjuhe fliste. Vetëm ai ishte. Uzina ka roje që rrinë për pastrimin. Nuk ka punonjës.

