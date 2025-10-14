Tentoi të hynte në Shqipëri me armë të ftohta, kapet i huaji në doganën greke
Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 14:29
Aktualitet
Një i huaj u arrestua dje në mbrëmje nga oficerët e policisë së Hetimit në Igumenicë, ndaj të cilit u ngrit një çështje penale për shkelje të ligjit për armëmbajtje pa leje.
Konkretisht, gjatë një kontrolli nga oficerët grekë të Doganës së Mavromatit (Qafë-Botë) gjatë daljes së të huajit nga vendi, ata gjetën në posedim të tij një hark me 21 shigjeta, si dhe një thikë me gjatësi totale prej 28 centimetrash, të cilat iu konfiskuan.
I arrestuari u shoqërua në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Thesprotisë.