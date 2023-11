Tentoi të grabiste një grua, por u mor peng nga djali i saj/ Kush është “maniaku” që u arrestua sot

Policia e Tiranës arrestoi ditën e sotme 27-vjeçarin Marash Gjoklaj, mbrëmjen e djeshme, ka ngacmuar seksualisht një 19-vjeçare, në ambientet e punës së saj.

Gjithashtu, 27-vjeçari, po ditën e djeshme, dyshohet se ka kanosur me mjet prerës thikë, një 20-vjeçare, në Rrugën e Dibrës. Ai nuk ka qenë një emër i panjohur për Policinë, pasi Marash Gjoklaj ka qenë i dënuar më parë me 4 vjet burgim, për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, dhe aktualisht ishte i liruar me kusht.

Por, mësohet se 6 vite më parë, në Dhjetor të 2017-ës, Gjoklaj ka tentuar të grabisë dhe një grua në Babrru. Tentativa i dështoi, pasi ai përfundoi i marrë peng në bodrumin e një pallati aty pranë, atje ku edhe u dhunua fizikisht nga djali i 42-vjeçares dhe dy shokë të tij.

Gjoklaj, asokohe 21 vjeç u arrestua për kanosje dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Ai njihet po ashtu si përdorues i lëndëve narkotike.