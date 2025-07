Tentoi të fuste alkool kontrabandë, kapet në flagrancë 42-vjeçari në portin e Durrësit

Ditën e sotme një 42-vjeçar është arrestuar në Portin e Durrësit pasi u kap duke transportuar me kamion një sasi të konsiderueshme verë dhe shampanjë të pa deklaruar në pikën kufitare.

Uniformat blu bëjnë me dije se gjatë kontrollit të ushtruar në hyrje të vendit, kanë konstatuar në mjetin e drejtuar nga shtetasi me iniciale Sh.G., banues në Durrës.

Gjithashtu mësohet se arkat alkool nuk shoqëroheshin me fatura blerjesh apo me dokumentacione përkatëse. Sipas hetimeve paraprake, mallrat kishin si destinacion tregun shqiptar dhe synoheshin të futeshin pa deklarim doganor.

Njoftimi Policisë:

Port, Durrës

Finalizohet operacioni policor i koduar “Qelqi"

Tentoi të fuste me kamion, në Shqipëri, verë e shampanjë pa i deklaruar në doganë, arrestohet 42-vjeçari.

Sekuestrohen mallrat dhe kamioni, pasaporta dhe celulari i të arrestuarit.

Në vijim të kontrolleve intensive në hyrje/dalje, nga shërbimet e Policisë Kufitare të Portit të Durrësit, në bazë të analizës së riskut dhe kundër paligjshmërive në kufi, u krye kontroll në hyrje të Shqipërisë, në kamionin që drejtonte shtetasi Sh. G., 42 vjeç, banues në Durrës.

Nga kontrolli në automjet u konstatun arka me verë dhe shampanjë, të dyshuara të kontrabanduara me qëllim shitjen në Shqipëri, sepse nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje. Shtetasi Sh. G. synonte t’i fuste mallrat në Shqipëri, pa i deklaruar në PKK, konform ligjit.

Në përfundim të veprimeve procedurale për këtë rast, në kuadër të operacionit "Qelqi", 42-vjeçari u arrestua në flagrancë dhe mallrat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme.