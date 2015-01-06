LEXO PA REKLAMA!

Atentati në Kashar, Emiljano Shullazi: S`e kam idenë kush tentoi të më vrasë

Lajmifundit / 6 Janar 2015, 16:55
Aktualitet

shullazi15Ne deklaratat e tij ne polici, Emiljano Shullazi, i plagosur mbremjen e djeshme ne nje atentat me arme bashke tha se nuk ka asnje dyshim se kush e qelloi ndersa udhetonte ne Qafe Kashar.

Shullazi ka thene se eshte qelluar me bresheri automatiku, por nuk ka mundur te shohe se nga i erdhen plumbat.

Policia beri me dije se makina me te cilen udhetonte Shullazi dhe miku i tij Gilmando Dani eshte regjistruar ne emer te nje personi tjeter, Tahir Berisha.

Ky i fundit ia kishte dhene makinen nje te afermi ndersa perdoruesi i makines ia kishte dhene mjetin Shullazit diten e djeshme.

Pasditen e sotme, policia ka njoftuar se ka bere shoqerimin e 23 personave qe po merren ne pyetje dhe po hetohen ne lidhje me atentatin me arme ne Kashar ku u plagos Shullazi dhe miku i tij Gilmando Dani.

Pak minuta para ketij krimi, ne Tirane u qellua me arme Pajtim Serani, mik i Shullazit. Gjate perplasjes me arme u ekzekutua nje person i dyshuar si vrases me pagese, nga Kucova.

 

