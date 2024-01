Temperaturat maksimale deri në 15 gradë Celsius, parashikimi i motit për sot

Sipas MeteoAlb, orët e paradites; do të paraqiten me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta ku më të dukshme do të jenë në zonat Jugore dhe Juglindore të vendit duke gjeneruar reshje të pakta shiu si edhe flokë dëbore në Juglindje të Shqipërisë.

Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmjes të sjellin përmirësim të përkohëshëm të kushteve atmosferike.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga -4°C deri në 15°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi veriperendimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 1 – 2 ballë.