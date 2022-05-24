LEXO PA REKLAMA!

Temperaturat arrijnë deri në 32 gradë! Mësoni parashikimin e motit për këtë të martë

Lajmifundit / 24 Maj 2022, 08:22
Aktualitet

Temperaturat arrijnë deri në 32 gradë! Mësoni parashikimin e

Vendi ynë mbetet nën dominimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta përgjatë gjithë 24-orëshit.

Kjo situate meteorologjike do të vijojë deri në orët evona të pasdites kur pritet kalim i vranësirave në zonat malore përgjatë kufirit Lindor, më të dukshme në zonat verilindore dhe Juglindore të Shqipërisë, sipas MeteoAlb.

Temperaturat e ajrit do të rriten sërish në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 32°C.

Era do të fryjë me shpejtësi 35 – 40 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperëndimor  duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 – 4 ballë.

Deri në mesditë, Kosova dominohet nga mot i kthjellët dhe i ngrohtë por pas-mesdite pritet grumbullim i vranësirave në pjesën më të madhe të Kosovës duke rrezikuar mini-stuhi breshëri dhe rrebeshe shiu, herë pas here të shoqëruar me erë të fortë dhe shkarkesa elektrike. Orët e vona të pasdites përmirësojnë sërish kushtet e motit.

