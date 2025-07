Temperatura të larta por vranësira, parashikimi i motit për ditën e sotme

Orët e para të mëngjesit dhe mesditës pritet të sjellin në pothuajse të gjithë territorin Shqiptar intervale të gjata me diell, ku më të dukshme ato do të jenë përgjatë gjithë vijës bregdetare të vendit tonë.

Por parashikohet që në orët e pasdites vranësirat të shfaqen në territorin shqiptar, të cilat më të theksuara do të jenë në zonat Lindore dhe pjesërisht në qytetet e zonës së ulët.

Pjesa e dytë e ditës rrit edhe lagështirën në ajër duke krijuar mundësi për rrebeshe të izoluara shiu në zonat Lindore dhe pjesërisht në zonat qendore në intervale të shkurtra kohore.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 10°C vlera më e ulët në Verilindje të vendit deri në 35°C pritet vlera maksimale. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare me shpejtësi maksimale 40 km/h nga drejtimi Verior Veriperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë