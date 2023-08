Temperatura të larta në të gjithë vendin, parashikimi i motit për sot

Territori i Shqipërisë përgjatë gjithë 24 orëshit do të jetë nën dominimin e kthjellimeve në zonat bregdetare dhe pjesërisht në qytetet e zonës së ulët. Ndërsa në zonat malore pritet të ketë kalime të përkohshme të vranësirave të cilat parashikohet të theksohen në orët e pasdites, ku më të dukshme do të jenë në Lindje të vendit tonë. Por vranësirat nuk do të mund të krijojnë mundësi për reshje në këto zona.



Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 37°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Verior Veriperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.