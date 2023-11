Temperatura përvëluese gjatë ditës, por ç'pritet në mesditë, ja sa do të shënojë termometri sot

Temperaturat e lartja jane bere nje problem shqetesues ne mbare boten, po ashtu edhe ne vendin tone.

Prej ditesh termometri kap majat.

Deri në orët e mesditës orët me diell do të jenë të shumta në të gjithë vendin tonë. Sipas MeteoAlb, parashikohet që pas mesdite të ketë shfaqje të vranësirave kalimtare, të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore.

Po ashtu gjatë mbrëmjes dhe natës vijojnë prezente vranësirat kalimtare, të cilat më të fokusuara do të mbeten në verilindje të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen lehtë në mesditë, duke luhatur vlerat ditore nga 17 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 38 km/h nga drejtimi perëndimor-veriperëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.