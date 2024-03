Temperatura nën zero dhe mjegull, moti merr kthese ditën e premte

Për ditën e premte vendi ynë do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat në orët e mbrëmjes pritet të jenë deri të dendura.

Mjegulla e dendur do të jetë prezente në orët e mëngjesit përgjatë luginave. Përgjatë akseve rrugore në zonat malore në orët e mëngjesit prezencë të akullit në rrugë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me me shpejtësi 1-7m/s, hera-herës në bregdet era fiton shpejtësi deri në 12m/s. Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -4 deri 4°C

në zona e ulëta -3 deri 14°C



në zona bregdetare 2 deri 13°C