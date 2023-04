Temperatura janari dhe reshje shiu, meteorologia zbulon çfarë pritet të ndodhë me motin: Duke filluar nga e premtja...

Meteorologia e Meteoalb, Ladja Porja tha në emisionin Good Morning Albanians në Euronews Albania se java në vijim do të karakterizohet nga mot i vranët dhe me reshje shiu.

Gjatë natës së sotme në vend do të depërtojnë masa veriore nga Poli i Veriut duke sjellë temperatura tipike për janarin.

Nga dita e martë deri të enjten vlerat maksimale termike nuk do t’i kalojnë 12-13 gradë celsius, ndërsa në zonat malore vlerat minimale do të shkojnë në -2 dhe do të shoqërohet nga reshje bore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E premtja dhe fundjava do të sjellë rritjen graduale të temperaturave.