Temperatura deri në -5 gradë, rikthehen ngricat dhe bora në gjithë Shqipërinë

Temperaturat e larta të ditës së mërkurë, nuk do të zgjasin për shumë gjatë. Duke filluar që nga mbrëmja e të mërkurës, reshjet e shiu, dëbora dhe era e fortë, do të vijojnë për disa ditë.

Meteorologia Lajda Porja, bëri me dije se dita e enjte do të ketë rebeshe intensive shiu në ultësirën perëndimore pothuajse gjatë gjithë ditës.

“Sot edhe pse temperaturat janë 19 gradë, vranësirat janë prezente ka dhe lagjështirë. Megjithatë sonte në mbrëmje presim zhvillim të vranësirave, do të kemi reshje që do të fillojnë ne veri, veriperendim, dhe gradualisht do të përfashijnë të gjithë territorin. Madje dita e enjte të jetë me reshje intensive, rebeshe, madje në ultësirën pernedimore, pothuajse gjithë ditës”, tha Porja.

Sa i takon temperatrurave, do të ketë një rënie drastike të tyre, të cilat do të arrijnë deri në -5 gradë.

“Mbrëmjen e se enjtes dhe dita e premte të ketë një rënie të temperatruave dhe në mëngjes kjo do të sjellë reshje të dëborës në zonat malore. Të premten do të kemi rënie duke bërë që dhe fundjava të ketë -5, -6 gradë celcius në zonat verilindore dhe maksinalet nga 19 sot do të jenë jo më shumë se 12 gradë”, tha Porja.

Ndërkohë dhe Drejtoria e Përgjithshme Detare, ka paralajmëruar se do të ketë përkeqësim të situatës detare.

Sipas meteorologes, era do të shkojë deri në 80 km në orë, në det të hapur.