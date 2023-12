Temperatura deri në -5 gradë Celsius, moti për fundjavën, ja ku pritet të bjerë borë

Meteorologu Hakil Osmani, ka bërë parashikimin e motit për këtë fundjavë, ku pritet të ketë rënie të ndjeshme të temperaturave të ajrit.

Ndërsa vlerat minimale do të regjistrohen edhe në -5 gradë celsius në mëngjesin e ditës së diel në qytetet e zonave malore.

“Parashikohet të kemi rënie të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Vlerat minimale do të regjistrohen edhe në -5 gradë celsius në mëngjesin e ditës së diel në qytetet e zonave malore. Ndërsa maksimumet gjatë fundjavës do të shkojnë deri në 13 gradë celsius në Ultësirën Perëndimore. Sa i përket kushteve të motit deri në orët e pasdites së shtunë do të kemi vranësira të shpeshta reshje të pakta dhe të izoluara.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në zonat malore do t’i kemi në formën e dëborës, mbi 900 m nga niveli i detit, ndërsa në Ultësirën Perëndimore, rrezikohen shumë pak nga pikat e shiut. Sa i përket ditës së diel do të kemi përmirësim të dukshëm të kushteve të motit. Sa i përket vendeve të rajonit, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi sot dhe nesër mbeten në mbizotërimin e vranësirave, në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut do të krijohet mundësia për reshje dëborë”, tha ndër të tjera ai.